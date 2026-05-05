83 – Marchés des Producteurs de Pays de LORGUES, Lorgues, Lorgues

83 – Marchés des Producteurs de Pays de LORGUES 8 mai – 23 octobre, les vendredis Lorgues Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T08:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T08:00:00+02:00 – 2026-10-23T13:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture du Var, la mairie de Lorgues et les agriculteurs du marché vous proposent, au coeur du village, un Marché des Producteurs de Pays. C’est le rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les amateurs de produits locaux et de rencontres authentiques !

Rendez-vous :

Tous les vendredis matins

Du 8 mai au 23 octobre 2026

De 8h à 13h

Avenue de la République.

Partez à la rencontre de nombreux producteurs varois sur le marché des producteurs de LORGUES. En saison, vous pouvez y acheter des fruits et légumes de saison, œufs, fromage, miel, huile d’olive, vins, plants… et bien d’autres produits agricoles.

Ces marchés garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l’échange. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

10 autres localités varoises accueillent également des Marchés de Producteurs de Pays : Toulon, Le Pradet, Le Castellet, Ollioules, Les Salles-sur-Verdon, Flassans-sur-Issole, Ramatuelle, Cotignac, Le Muy et Draguignan.

Venez rencontrer ceux qui font vivre notre agriculture, échangez avec les producteurs et faites le plein de produits frais tout en soutenant les circuits courts et l’économie locale.

Proximité, qualité, authenticité, convivialité : c’est l’esprit !

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/marches-des-producteurs-de-pays-du-var-2026

Cette action reçoit notamment le soutien financier de FranceAgriMer dans le cadre du projet CLIMADIV.

Lorgues Lorgues (83) Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://paca.chambres-agriculture.fr/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/marches-des-producteurs-de-pays-du-var-2026 »}]

Tous les vendredis matins, du 8 mai au 23 octobre 2026, venez à la rencontre des agricultrices et des agriculteurs locaux, sur le Marché des Producteurs de Pays de Lorgues.