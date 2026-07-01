UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Concarneau

87 ans du TY FORN, Lanriec (Concarneau), Concarneau

samedi 18 juillet 2026 · Lanriec (Concarneau) · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Lanriec (Concarneau)
Adresse
Lanriec, concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

87 ans du TY FORN Samedi 18 juillet, 18h00 Lanriec (Concarneau) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00

Le Ty Forn fête ses 87 ans !
Une soirée festive aux couleurs du reggae et des rythmes latinos, dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. Venez boire, manger, danser et célébrer avec nous ce bel anniversaire !

https://www.facebook.com/events/1896568128381381/

Lanriec (Concarneau) Lanriec, concarneau Concarneau 29900 Lanriec Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ »}] https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ AVEN
Le Ty Forn fête ses 87 ans !

À voir aussi à Concarneau (Finistère)