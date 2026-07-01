87 ans du TY FORN, Lanriec (Concarneau), Concarneau

Informations pratiques

87 ans du TY FORN Samedi 18 juillet, 18h00 Lanriec (Concarneau) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00

Le Ty Forn fête ses 87 ans !

Une soirée festive aux couleurs du reggae et des rythmes latinos, dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. Venez boire, manger, danser et célébrer avec nous ce bel anniversaire !

https://www.facebook.com/events/1896568128381381/

Lanriec (Concarneau) Lanriec, concarneau Concarneau 29900 Lanriec Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ »}] https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ AVEN

Le Ty Forn fête ses 87 ans !