87 ans du TY FORN, Lanriec (Concarneau), Concarneau
samedi 18 juillet 2026 · Lanriec (Concarneau) · Concarneau
Informations pratiques
87 ans du TY FORN Samedi 18 juillet, 18h00 Lanriec (Concarneau) Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00
Le Ty Forn fête ses 87 ans !
Une soirée festive aux couleurs du reggae et des rythmes latinos, dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. Venez boire, manger, danser et célébrer avec nous ce bel anniversaire !
https://www.facebook.com/events/1896568128381381/
Lanriec (Concarneau) Lanriec, concarneau Concarneau 29900 Lanriec Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ »}] https://www.facebook.com/events/1896568128381381/ AVEN
Le Ty Forn fête ses 87 ans !
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau 1 juillet 2026
- Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau 1 juillet 2026
- De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche Quai d’Aiguillon Concarneau 2 juillet 2026
- Douric en fête Concarneau 4 juillet 2026
- Tournoi INTER-BAR, Bois du Porzou, Concarneau 4 juillet 2026