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AGENDA · Concarneau

Répétition publique – Concarneau, Quai de la Croix Concarneau, Concarneau

dimanche 26 juillet 2026 · Quai de la Croix Concarneau · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Quai de la Croix Concarneau
Adresse
Quai de la Croix Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

Répétition publique – Concarneau Dimanche 26 juillet, 14h00 Quai de la Croix Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).

Il s’agit d’une répétition publique :

  • vous pouvez arriver et repartir quand vous le souhaitez
  • l’accès est libre et gratuit
  • ce n’est pas un concert
  • nous travaillerons quelques pièces courtes du répertoire sacré a cappella

Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre pour une prochaine rencontre ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ensemblevocalpassager@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1328672682691799/

Quai de la Croix Concarneau Quai de la Croix Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:ensemblevocalpassager@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ »}] https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ AVEN
L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).

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