Répétition publique – Concarneau, Quai de la Croix Concarneau, Concarneau
dimanche 26 juillet 2026 · Quai de la Croix Concarneau · Concarneau
Informations pratiques
Répétition publique – Concarneau Dimanche 26 juillet, 14h00 Quai de la Croix Concarneau Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00
L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).
Il s’agit d’une répétition publique :
- vous pouvez arriver et repartir quand vous le souhaitez
- l’accès est libre et gratuit
- ce n’est pas un concert
- nous travaillerons quelques pièces courtes du répertoire sacré a cappella
Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre pour une prochaine rencontre ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ensemblevocalpassager@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1328672682691799/
Quai de la Croix Concarneau Quai de la Croix Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:ensemblevocalpassager@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ »}] https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ AVEN
L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).
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