Répétition publique – Concarneau, Quai de la Croix Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Répétition publique – Concarneau Dimanche 26 juillet, 14h00 Quai de la Croix Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).

Il s’agit d’une répétition publique :

vous pouvez arriver et repartir quand vous le souhaitez

l’accès est libre et gratuit

ce n’est pas un concert

nous travaillerons quelques pièces courtes du répertoire sacré a cappella

Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre pour une prochaine rencontre ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ensemblevocalpassager@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1328672682691799/

Quai de la Croix Concarneau Quai de la Croix Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:ensemblevocalpassager@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ »}] https://www.facebook.com/events/1328672682691799/ AVEN

L’ensemble vocal Passager vous retrouve ce dimanche 26 juillet de 14 h à 17 h en la chapelle de la Croix, à Concarneau (29900).