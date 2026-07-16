Atelier informatique – Bien entretenir son ordinateur (unité centrale), KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Informations pratiques

Atelier informatique – Bien entretenir son ordinateur (unité centrale) Mercredi 22 juillet, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/330 »}]

Venez apprendre à nettoyer votre tour d’ordi de l’intérieur pour prolonger sa durée de vie.

KAL