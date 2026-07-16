AGENDA · Concarneau
Atelier informatique – Bien entretenir son ordinateur (unité centrale), KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
mercredi 22 juillet 2026 · KAL - Konk Ar Lab · Concarneau
Informations pratiques
Atelier informatique – Bien entretenir son ordinateur (unité centrale) Mercredi 22 juillet, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/330 »}]
Venez apprendre à nettoyer votre tour d’ordi de l’intérieur pour prolonger sa durée de vie.
KAL
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