Ramassage de déchets et protocole de tri – Zéro déchet sauvage, Plage de Cornouaille – Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Ramassage de déchets et protocole de tri – Zéro déchet sauvage Mercredi 22 juillet, 18h00 Plage de Cornouaille – Concarneau Finistère

Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T20:30:00+02:00

Cette année encore, nous souhaitons proposer un ramassage et tri de déchets sur la plage de Cornouaille de Concarneau. Le tri sera réalisé selon le protocole de sciences participatives « zéro déchet sauvage » et nous partagerons les données sur la plateforme. L’objectif de cette année est de réaliser le protocole régulièrement (idéalement 1 fois par mois) afin de suivre l’évolution de ces ramassages sur le long terme. Pour cela nous avons besoin de votre mobilisation !

Plage de Cornouaille – Concarneau 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 50 95 09 74 »}, {« type »: « email », « value »: « capverslanature@gmail.com »}]

Tri des déchets sur la plage en suivant un protocole de sciences participatives.