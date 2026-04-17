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Nettoyage des plages Plage de Cornouaille Concarneau

Nettoyage des plages Plage de Cornouaille Concarneau mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Plage de Cornouaille

Adresse : Boulevard Alfred Guillou

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Concarneau

Nettoyage des plages

Plage de Cornouaille Boulevard Alfred Guillou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Retrouvons nous sur la plage de Cornouaille pour un grand ramassage collectif. Une action écocitoyenne tout en suivant un protocole de science participative.
Organisé par Cap vers la nature, inscription capverslanature@gmail.com ou au 07 50 95 09 74   .

Plage de Cornouaille Boulevard Alfred Guillou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 50 95 09 74 

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English : Nettoyage des plages

L’événement Nettoyage des plages Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA

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