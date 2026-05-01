Bulat-Pestivien

8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026

Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-05-15

En 2026, les deux réseaux “Communes du Patrimoine Rural” et “Petites Cités de Caractère®” de Bretagne, organisent le concours photo #Objectif Patrimoines dans les 75 communes labellisées, de la Fête de la Bretagne jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine. Ouvert à tous les passionnés et amateurs de photographie, ce jeu-concours invite chaque année les habitants et les visiteurs à s’approprier les patrimoines bretons et à en donner une vision personnelle.

Placée sous le thème Et si le patrimoine se cachait dans les détails ! , cette édition invite les participants à porter un regard attentif et original sur les éléments, visibles ou plus discrets, du patrimoine breton. .

Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement 8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026 Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol