8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026 Pontrieux
8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026 Pontrieux vendredi 15 mai 2026.
Pontrieux
8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026
Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-05-15
En 2026, les deux réseaux “Communes du Patrimoine Rural” et “Petites Cités de Caractère®” de Bretagne, organisent le concours photo #Objectif Patrimoines dans les 75 communes labellisées, de la Fête de la Bretagne jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine. Ouvert à tous les passionnés et amateurs de photographie, ce jeu-concours invite chaque année les habitants et les visiteurs à s’approprier les patrimoines bretons et à en donner une vision personnelle.
Placée sous le thème Et si le patrimoine se cachait dans les détails ! , cette édition invite les participants à porter un regard attentif et original sur les éléments, visibles ou plus discrets, du patrimoine breton. .
Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement 8e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 2026 Pontrieux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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