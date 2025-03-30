Dettwiller

8e Salon du Livre

12 rue de l’Église Dettwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

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12 rue de l’Église Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 91 56 bibliotheque@dettwiller.fr

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English :

L’événement 8e Salon du Livre Dettwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région