8e Salon du Livre Dettwiller
8e Salon du Livre Dettwiller samedi 6 juin 2026.
Dettwiller
8e Salon du Livre
12 rue de l’Église Dettwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
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12 rue de l’Église Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 91 56 bibliotheque@dettwiller.fr
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English :
L’événement 8e Salon du Livre Dettwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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