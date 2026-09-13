8ème Rentrée des Associations de la MIA !, Autre lieu, Genève
jeudi 17 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
8ème Rentrée des Associations de la MIA ! Jeudi 17 septembre, 16h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T16:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T16:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
C’est bientôt la Rentrée des Associations à la MIA !
Jeudi 17 septembre 2026
Maison Internationale des Associations – Genève
Rejoignez-nous pour échanger autour autour d’un sujet actuel et inspirant pour le secteur associatif : « La mutualisation, la force du collectif ? ».
Pour qui, à quelles conditions ?
Quels écueils éviter ?
Comment construire les pratiques qui manquent ?
➡️ Entrée libre sur inscription : mia-ge.ch
Au programme : une visite guidée de la MIA, suivie d’ateliers participatifs avec des intervenant·e·s qui partageront leur expérience de la mutualisation. Nous poursuivrons avec une table ronde de restitution, puis les prises de parole des officiel·le·s. Enfin, nous clôturerons l’événement autour d’un apéritif convivial, propice aux échanges et au réseautage.
Déroulé de la journée :
Dès 15h30h – Ouverture des portes
16h -16h45 – Visite guidée de la MIA
16h45 – 17h45 – Ateliers: retour d’expérience de mutualisation avec la Fondation pour l’égalité de Genre et le collectif C9FBA
18h – 18h45 – Table ronde, restitution des ateliers
18h45 – 19h – Partie officielle et discours
19h00 – 22h – Buffet & réseautage
Que vous soyez engagé·e dans une association, curieux·se ou simplement de passage, venez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le tissu associatif genevois !
Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, pour échanger, réfléchir ensemble et commencer à construire, collectivement, les coopérations de demain.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://mia-ge.ch/event/8eme-rentree-des-associations-de-la-mia/ »}] [{« link »: « https://mia-ge.ch/event/8eme-rentree-des-associations-de-la-mia/ »}, {« link »: « https://fondationegalitedegenre.ch/ »}, {« link »: « https://www.c9fba.ch/ »}]
Rejoignez-nous pour échanger autour autour d’un sujet actuel et inspirant pour le secteur associatif : « La mutualisation, la force du collectif ? ».
mia
À voir aussi à Genève
- Journée portes ouvertes, Bâtiment des Forces Motrices, Genève 13 septembre 2026
- Histoires de rencontres, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève 13 septembre 2026
- Un dimanche de fête à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève 13 septembre 2026
- Au fil des danses et musiques du monde, Bateau Genève, Genève 13 septembre 2026
- Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur, École de Tivoli, Genève 13 septembre 2026