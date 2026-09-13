8ème Rentrée des Associations de la MIA !, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

8ème Rentrée des Associations de la MIA ! Jeudi 17 septembre, 16h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T16:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T16:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

C’est bientôt la Rentrée des Associations à la MIA !

Jeudi 17 septembre 2026

Maison Internationale des Associations – Genève

Rejoignez-nous pour échanger autour autour d’un sujet actuel et inspirant pour le secteur associatif : « La mutualisation, la force du collectif ? ».

Pour qui, à quelles conditions ?

Quels écueils éviter ?

Comment construire les pratiques qui manquent ?

➡️ Entrée libre sur inscription : mia-ge.ch

Au programme : une visite guidée de la MIA, suivie d’ateliers participatifs avec des intervenant·e·s qui partageront leur expérience de la mutualisation. Nous poursuivrons avec une table ronde de restitution, puis les prises de parole des officiel·le·s. Enfin, nous clôturerons l’événement autour d’un apéritif convivial, propice aux échanges et au réseautage.

Déroulé de la journée :

Dès 15h30h – Ouverture des portes

16h -16h45 – Visite guidée de la MIA

16h45 – 17h45 – Ateliers: retour d’expérience de mutualisation avec la Fondation pour l’égalité de Genre et le collectif C9FBA

18h – 18h45 – Table ronde, restitution des ateliers

18h45 – 19h – Partie officielle et discours

19h00 – 22h – Buffet & réseautage

Que vous soyez engagé·e dans une association, curieux·se ou simplement de passage, venez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le tissu associatif genevois !

Un moment convivial, ouvert à toutes et tous, pour échanger, réfléchir ensemble et commencer à construire, collectivement, les coopérations de demain.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://mia-ge.ch/event/8eme-rentree-des-associations-de-la-mia/ »}] [{« link »: « https://mia-ge.ch/event/8eme-rentree-des-associations-de-la-mia/ »}, {« link »: « https://fondationegalitedegenre.ch/ »}, {« link »: « https://www.c9fba.ch/ »}]

Rejoignez-nous pour échanger autour autour d’un sujet actuel et inspirant pour le secteur associatif : « La mutualisation, la force du collectif ? ».

mia