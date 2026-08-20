Entrez en matière! Du grain de sable à la ville durable, Salle d’exposition de l’UNIGE, Genève

Informations pratiques

Entrez en matière! Du grain de sable à la ville durable 8 septembre – 18 décembre Salle d’exposition de l’UNIGE

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T07:30:00+02:00 – 2026-09-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-18T07:30:00+01:00 – 2026-12-18T19:00:00+01:00

Cette exposition est une invitation à suivre la vie d’un grain de sable. Façonné pendant des milliers d’années, il circule sur les fleuves, les mers et les routes du monde entier. De matière, il devient ressource, utilisé massivement dans le béton, matériau omniprésent dans nos bâtiments, routes et infrastructures. Mais derrière cette ressource apparemment ordinaire se cachent des réalités souvent méconnues: extraction intensive, paysages dégradés, écosystèmes fragilisés et profondes inégalités sociales et environnementales.

Depuis les carrières jusqu’aux villes marquées par la spéculation immobilière en passant par les chaînes logistiques globales, suivre un grain de sable, c’est interroger nos manières de construire, d’habiter et de transformer les territoires. C’est considérer d’autres matériaux plus durables (comme le bois, la terre, la pierre), d’autres pratiques constructives (comme le réemploi) et de nombreuses initiatives plus respectueuses de nos milieux et du vivant.

Salle d’exposition de l’UNIGE Boulevard Carl-Vogt 66 Genève 1200 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « http://unige.ch/-/sable »}, {« type »: « email », « value »: « salle-exposition@unige.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 022 379 77 17 »}]

Cette exposition de l’UNIGE est une invitation à suivre la vie d’un grain de sable. Derrière cette ressource apparemment ordinaire se cachent des réalités souvent méconnues.

UNIGE