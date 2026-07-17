Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel Samedi 22 août, 14h00 Théâtre de l’Orangerie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T15:00:00+02:00

Venez découvrir Les Vœux de Vany avec son autrice Noémi Michel.

Au programme : lecture, rencontre et dédicaces.

Ce livre raconte l’histoire de Vany, petite fille genevoise qui fête ses 7 ans ! Elle a plus d’un vœu dans son sac pour transformer sa journée en une fête inoubliable ! Elle embarque dans une aventure urbaine délirante, faite de glissades et de paillettes, où toboggans, mets délicieux et statues qui parlent transforment la ville en un terrain de jeu joyeux et accueillant pour les enfants.

→ Des livres seront disponibles à la vente sur place.

—

Éditions 7/7 est une maison d’édition basée à Genève, spécialisée en littérature jeunesse et engagée pour la justice sociale. Leur travail s’articule autour de la publication de livres, de la production de podcasts, ainsi que d’un véritable pôle d’ateliers sur mesure et dans une démarche antiraciste active. Celui-ci est porté par une équipe dédiée, qui conçoit et anime des formats adaptés aux différents publics à partir des ouvrages du catalogue.

La Bibliothèque volante est un projet satellite des Éditions 7/7 qui propose une sélection d’environ 150 livres pour enfants, choisis dans la même ligne éditoriale engagée. Elle vise à offrir une représentation la plus juste et plurielle possible du monde et de ses réalités, en valorisant toutes les manières d’exister, de faire famille et d’aimer.

Ces projets permettent aux enfants d’accéder à des récits sensibles, poétiques et non discriminants, contribuant ainsi à leur bien-être.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Rencontre auteur⸱es 7/7

DR