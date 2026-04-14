Explorer Surville – Cartographie sensible du quartier, Maison Culturelle Surville, Genève

Explorer Surville – Cartographie sensible du quartier Samedi 15 août, 14h00 Maison Culturelle Surville

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Avec l’artiste Matthieu Grillet, partez explorer Surville lors d’une déambulation dans le quartier. Images, mots et impressions récoltés donneront naissance à des cartes sensibles, pour garder la mémoire d’un quartier en pleine transformation. Les créations rejoindront l’exposition de la nouvelle maison culturelle.

Participation libre, sans inscription. Ouvert à toutes et tous.

Maison Culturelle Surville chemin de gaimont 9 1213 Petit-Lancy Genève 1227 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « equipe.amcs@gmail.com »}]

Surville se transforme : explorez ses paysages, ses détails et ses souvenirs. Créez des cartes sensibles pour garder la mémoire du quartier.

AMCS