Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève
samedi 15 août 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo Samedi 15 août, 09h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00
Au programme:
RDV à l’Esplanade du Théâtre de Carouge
Vélotours :
RDV dès 13h, départ 13h30
– Bestiaire Carougeois par Sita Pottacheruva
Cours Vélo:
RDV dès 13h30, cours 14h
– cours A — débutant – Apprendre à pédaler
– cours B — moyen – 1ʳᵉ sortie sur route
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 004177 482 78 45 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_samedi_v_lo_carouge_en_ao_t »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_v_lotour_architecture_verniolaise »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_debutant_20260815 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_moyen_20260815 »}]
La Tournée estivale des communes dans les cadre des Samedis du Vélos, proposent des activités gratuites avec : des Vélotours pour découvrir la ville autrement et des cours de vélo tous niveaux
PRO VELO Genève
À voir aussi à Genève
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 14 août 2026
- Jeanne et Bianca débarquent dans ton quartier, Place du Métral, Genève 14 août 2026
- Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux, Ludothèque du Petit-Saconnex, Genève 14 août 2026
- PIZ PALÜ Festival, Autre lieu, Genève 14 août 2026
- Lancy fait son cinéma | Le Garçon et le Héron, Cour de l’école du Plateau, Genève 14 août 2026