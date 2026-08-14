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Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève

samedi 15 août 2026 · Autre lieu · Genève

Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Autre lieu
Adresse
Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo Samedi 15 août, 09h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00

Au programme:
RDV à l’Esplanade du Théâtre de Carouge
Vélotours :
RDV dès 13h, départ 13h30
Bestiaire Carougeois par Sita Pottacheruva

Cours Vélo:
RDV dès 13h30, cours 14h
cours A — débutant – Apprendre à pédaler
cours B — moyen – 1ʳᵉ sortie sur route

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 004177 482 78 45 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_samedi_v_lo_carouge_en_ao_t »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_v_lotour_architecture_verniolaise »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_debutant_20260815 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_moyen_20260815 »}]
La Tournée estivale des communes dans les cadre des Samedis du Vélos, proposent des activités gratuites avec : des Vélotours pour découvrir la ville autrement et des cours de vélo tous niveaux

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