Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Tournée estivale des Communes 15 août – Samedis du Vélo Samedi 15 août, 09h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00

Au programme:

RDV à l’Esplanade du Théâtre de Carouge

Vélotours :

RDV dès 13h, départ 13h30

– Bestiaire Carougeois par Sita Pottacheruva

Cours Vélo:

RDV dès 13h30, cours 14h

– cours A — débutant – Apprendre à pédaler

– cours B — moyen – 1ʳᵉ sortie sur route

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 004177 482 78 45 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_samedi_v_lo_carouge_en_ao_t »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_v_lotour_architecture_verniolaise »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_debutant_20260815 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_carouge_cours_de_conduite_moyen_20260815 »}]

La Tournée estivale des communes dans les cadre des Samedis du Vélos, proposent des activités gratuites avec : des Vélotours pour découvrir la ville autrement et des cours de vélo tous niveaux

PRO VELO Genève