Atelier Bout de bois, MEG, Genève
Atelier Bout de bois, MEG, Genève samedi 15 août 2026.
Atelier Bout de bois Samedi 15 août, 14h00 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:00:00+02:00
Cet atelier vous invite à créer des jouets et instruments en bois : jeux à hélice, d’habileté ou de stratégie. Une découverte ludique de la transformation de la matière, où chacun-e façonne son propre jouet et expérimente comment donner vie au bois.
Cet atelier est proposé par l’artiste Gerry Oulevay.
À vos bouts de bois, à vos outils et à votre créativité !
Tout le matériel est prévu par l’artiste.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Atelier dès 8 ans accompagné d’un-e adulte. Jardin. Samedi 15 août à 14h00.
DR
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