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Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève

Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève

Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève samedi 15 août 2026.

Lieu : Centre sportif des Cherpines

Adresse : Chemin du Pont-du-Centenaire 78 1228 Plan-les-Ouates

Ville : 1228 Genève

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : CHF 0.-

Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans Samedi 15 août, 09h30 Centre sportif des Cherpines

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00

Contes et atelier dès 5 ans par Camille Lacroix.
Rendez-vous devant l’oeuvre située dans le Centre sportif des Cherpines, à côté du restaurant.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription gratuite.

Centre sportif des Cherpines Chemin du Pont-du-Centenaire 78 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/rencontre-avec-une-oeuvre-7CCUBMUAV6 »}]
« Le Gardien » d’Alexandre Joly

DR

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