Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève

Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans Samedi 15 août, 09h30 Centre sportif des Cherpines

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00

Contes et atelier dès 5 ans par Camille Lacroix.

Rendez-vous devant l’oeuvre située dans le Centre sportif des Cherpines, à côté du restaurant.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscription gratuite.

Centre sportif des Cherpines Chemin du Pont-du-Centenaire 78 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/rencontre-avec-une-oeuvre-7CCUBMUAV6 »}]

« Le Gardien » d’Alexandre Joly

DR