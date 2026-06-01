Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève
Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans, Centre sportif des Cherpines, Genève samedi 15 août 2026.
Rencontre avec une œuvre : contes et atelier dès 5 ans Samedi 15 août, 09h30 Centre sportif des Cherpines
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T09:30:00+02:00 – 2026-08-15T11:30:00+02:00
Contes et atelier dès 5 ans par Camille Lacroix.
Rendez-vous devant l’oeuvre située dans le Centre sportif des Cherpines, à côté du restaurant.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription gratuite.
Centre sportif des Cherpines Chemin du Pont-du-Centenaire 78 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/rencontre-avec-une-oeuvre-7CCUBMUAV6 »}]
« Le Gardien » d’Alexandre Joly
DR
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