À vos briques!, Musée d’art et d’histoire, Genève
À vos briques!, Musée d’art et d’histoire, Genève samedi 15 août 2026.
À vos briques! Samedi 15 août, 14h00, 15h30 Musée d’art et d’histoire
CHF 20.- par construction, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T15:30:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00
Brique après brique, recréez une oeuvre emblématique du musée en LEGO® et repartez fièrement avec votre création!
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229232224780>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Atelier parent-enfant
DR
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