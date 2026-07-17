L’Art¿, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

L’Art¿ 8 – 28 août Théâtre de l’Orangerie

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T14:00:00+02:00 – 2026-08-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Performance buissonnière pour affichage officiel dans l’espace public

Du 8 au 28 août, L’Art¿ fleurit Genève en grand format.

Et si on jouait à inverser le système des savoirs, sur l’art, pour voir ? A l’heure où on s’interroge sur les publics, la comédienne et performeuse Marie-Aude Guignard tente un contrepied, en 2 Temps. Après la création à La Chaux-de-Fonds et Renens (2024), l’artiste a invité 213 enfants genevois·es, de 7 à 12 ans, à réaliser en 90 minutes la joyeuse performance collective de (re)définir«l’art» ! Elle compose ensuite un Manifeste poétique, format mondial, pour l’espace public, extrait de leurs récits. Il s’empare de l’affichage officiel et s’expose pour une durée éphémère dans la ville. On peut tomber dessus au hasard des rues, ou choisir de le parcourir, de pages en pages, à pied ou à vélo, à l’envers ou à l’endroit, en se promenant de la ville. Une performance buissonnière qui s’active dans la rencontre avec les enfants pour proposer de nouveaux récits collectifs, sur l’art, en détournant l’affichage officiel comme espace d’intervention pour s’adresser à touxtes, dans l’espace public.

Jour et nuit, 24h/24, les affiches de la performance L’Art¿ investissent l’espace public et surgissent au détour des rues, des arrêts, des murs officiels. Une installation à ciel ouvert, massive et éphémère, qui pirate le quotidien avec les mots de 213 enfants genevois·es et transforme la ville entière en terrain de jeu poétique.

Rendez-vous les 8 août à 14h et 18h, ainsi que le 9 août à 14h, pour une balade buissonnière de et avec Marie-Aude Guignard entre le MAH et le TO!, à travers les rues de Genève et ses affiches détournées – avec quelques réjouissances au bout du chemin.

Et pour le finissage, ultime balade le28 août à 17h, entre le MAH, le FMAC, le POCHE et le TO!

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Comédienne, performeuse, metteure en scène, dramaturge, Marie-Aude Guignard (elle/she,1976) se forme au Conservatoire de Lausanne section professionnelle d’Art Dramatique. Elle complète son parcours par un CAS en Médiation culturelle (HETSL Lausanne 2013) puis en Dramaturgie et performance du texte (UNIL-HETSR 2021). Sa recherche artistique s’est développée à la croisée des arts vivants et plastiques, souvent hors les murs, toujours in situ et en lien (très) étroit avec la Cité. Elle s’intéresse à la perception du réel, au détournement de normes et de conventions et envisage ses projets, souvent engagés, comme des écosystèmes qui comprennent le public et au sein desquels les limites entre fiction/réalité, expérience esthétique/expérience ordinaire sont floutées, voire s’effacent. Et le public, quel que soit son degré d’implication, agit. On a pu voir son travail dans la programmation de théâtres, festivals, musées et espaces d’art, au Festival de la Cité, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne Plateforme 10, Circuit centre d’art contemporain, Théâtre Échandole, Usine à Gaz, Far°, Musée Ariana, CCHAR – Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue. Elle présente sa recherche artistique dans le cadre du Workshop Philosophie du Spectateur organisé par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne (2021).

Bonsoir la Compagnie est née en 2012 et produit des objets scéniques dans les diverses formes de l’expression artistique contemporaine. Tous ont en commun un caractère in situ, souvent hors les murs et en lien étroit avec la Cité. La plupart ont une dimension engagée et des enjeux de médiation/participation culturelle qui font partie intégrante de la recherche artistique. Ce travail a amené Bonsoir la Compagnie à tisser des ponts et des partaneriats avec le champ social et scientifique. Bonsoir la Compagnie est membre de la faîtière Les Compagnies Vaudoises(LCV) et de la Fédération des Arts de la Rue suisse(FARS).

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Création in situ

De et par Marie-Aude Guignard

Avec 213 enfants genevois·es de 7 à 12 ans

Conception, performance, dramaturgie : Marie-Aude Guignard

Performance : les 213 enfants genevois·es

Design graphique et collaboration à la dramaturgie : Studio Madame Paris

Administration et aide à la production : Tiago Branquino

Production : Bonsoir la Compagnie

Coproduction : CCHAR – Centre de création Helvétique des Arts de la Rue, TO!-Théâtre de l’Orangerie

Et un immense merci à la Ville de Genève, la République et canton de Genève, le Poche, le MAH, le FMAC et la MdQ Eaux-Vives !

Ainsi que l’Établissement primaire de Renens-Est, le Musée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds, les Parascolaires La Charrière, Crêtet, Beau-Temps à La Chaux-de-Fonds, La Ferme des Tilleuls, le Canton de Vaud, la Ville de Renens, la Ville de La Chaux-de-Fonds, SAMBA – Société des Amie.e.s Musée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds, SSA – Société Suisse des Auteurs.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1641832 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Performance buissonnière pour affichage officiel dans l’espace public de Marie-Aude Guignard, avec 213 enfants genevois·es

Vincent Guignet