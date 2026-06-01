Battle hip-hop, Ecole Bois-Des-Arts, 1226 Thônex, Genève

Battle hip-hop Samedi 8 août, 16h00 Ecole Bois-Des-Arts, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T16:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T16:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Vous avez raté la première session de juillet ? Pas de panique ! Rendez‑vous le 8 août pour plonger dans l’univers du hip‑hop le temps d’une journée et vivre toute l’énergie de cette culture vibrante.

Au fil de l’événement, petits et grands pourront profiter d’un programme rythmé:

Découverte dès 4 ans: les plus jeunes pourront s’initier au hip‑hop à travers une séance ludique, simple et amusante pour apprivoiser les premiers mouvements.

Battles et exhibitions: place ensuite à l’intensité des battles avec des face‑à‑face où style, créativité et personnalité s’expriment pleinement. Des démonstrations viendront également ponctuer la journée avec des performances qui ne manqueront pas d’impressionner.

Jam session: pour conclure, une jam ouverte à tous permettra de danser librement, échanger et célébrer ensemble dans une ambiance chaleureuse et festive.

Petite restauration sur place.

Ecole de Bois-Des-Arts

Samedi 8 août

⏰ Initiation dès 4 ans : 16h15, battles et exhibitions : de 17h15 à 21h30 et jam session : dès 21h30

Tout public

Gratuit

Ecole Bois-Des-Arts, 1226 Thônex Ecole Bois-Des-Arts, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Vous avez raté la première session de juillet ? Pas de panique ! Rendez‑vous le 8 août pour plonger dans l’univers du hip‑hop le temps d’une journée et vivre toute l’énergie de cette culture vibrante.

Juliette Mauler