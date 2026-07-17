Samedi du Vélo du 8 août, Autre lieu, Genève
samedi 8 août 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Samedi du Vélo du 8 août Samedi 8 août, 09h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T16:30:00+02:00
Au menu de ce Samedis du vélo :
Vélotour : RDV dès 13h, départ 13h30
Vélotour à allure tranquille pour redécouvrir Genève avec un guide sur des thématiques originales (environ 3h)
– Général Dufour par Pierre-Henri Heizmann
– Espaces Sauvages, la nature au milieu du béton par Julien Hutin
– Presse Genevoise par Philippe Bach, rédacteur en chef du Courrier
Cours de conduite cycliste : RDV dès 13h30, cours 14h
Cours pour adultes (environ 3h) adapté à votre niveau
– cours A — débutant – Apprendre à pédaler
– cours B — moyen – 1ʳᵉ sortie sur route
Cours de mécanique : 9h et/ou 13h30
Apprentissage des rudiments de la mécanique vélo, entretien de base.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 077 482 78 45 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/samedi_du_v_lo_-_aout_20260808 »}]
Les Samedis du Vélos ce sont des activités gratuites avec : des balades à vélo pour découvrir la ville autrement, des cours de vélo tous niveaux et des cours de mécanique
PRO VELO Genève
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