Chicha Libre + DJ Jean Toussaint, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Chicha Libre + DJ Jean Toussaint Samedi 8 août, 21h00 Théâtre de l’Orangerie

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

La chicha est une cumbia psychédélique née au Pérou dans les années 60.

Chicha Libre reprend cette musique et la fait voyager. Fondé à New York, le groupe mêle guitares surf, orgues vintage, percussions latines et synthétiseurs pour créer une version cosmopolite et très libre de cette tradition tropicale.

Les rythmes de cumbia restent au cœur, mais ils croisent le rock psychédélique, les expérimentations électroniques et les influences venues de plusieurs continents.

Le résultat est festif, étrange parfois, toujours très dansant.

À un moment du concert, il devient assez difficile de rester assis.

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Jean Toussaint

Gros digger de musique tropicale, Jean Toussaint aime faire résonner les rythmes et sonorités afro descendantes sur le dancefloor.

Olivier Conan : cuatro et voix

Vincent Douglas : la guitare

Joshua Camp : clavier et voix

Nicholas Dudahy : la basse

Neil Ochoa : percussion

Karina Vazquez : percussion

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Psychedelic cumbia

Txuca