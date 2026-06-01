Villa Yoyo, Quartier de Belle-Terre, Genève

Villa Yoyo 27 – 31 juillet Quartier de Belle-Terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

Vous avez manqué la Villa Yoyo ? Pas de panique, le véhicule ambulant est de retour cette semaine ! Cet univers itinérant où chaque recoin invite à jouer, créer, imaginer et s’émerveiller est pensé pour les enfants de 4 à 12 ans.

Les jeunes explorateurs curieux pourront profiter de jeux de société, d’ateliers créatifs, de bricolages, de défis en plein air et une foule d’animations conçues pour stimuler l’imagination. Le tout dans une atmosphère chaleureuse, conviviale et sécurisante, encadrée par des professionnels passionnés.

Quartier de Belle-Terre

Lundi 27 au vendredi 31 juillet

⏰ De 14h à 17h30

4-12 ans

Gratuit

Quartier de Belle-Terre Belle-Terre 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Vous avez manqué la Villa Yoyo ? Pas de panique, le véhicule ambulant est de retour cette semaine !

Juliette Mauler