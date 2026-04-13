« Lisons la nature »: L’étang et ses habitants, Parc Navazza-Oltramare, Genève

« Lisons la nature »: L’étang et ses habitants 29 juillet et 12 août Parc Navazza-Oltramare

CHF 5.- (par enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T09:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T09:30:00+02:00 – 2026-08-12T11:30:00+02:00

Qui se cache sous la surface? Venez découvrir les habitants de l’étang. Il y a bien sûr les libellules, les grenouilles, les tritons, mais connaissez-vous les notonectes, les hydrophiles ou les dytiques? David et Chloé vous feront plonger dans cet écosystème aquatique très riche et fascinant, avec des observations, des partages de lecture et des moments ludiques.

Sur inscription: info@labiblio.ch

Parc Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Genève 1213 Grand-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « info@labiblio.ch »}] [{« link »: « mailto:info@labiblio.ch »}]

L’association Cycle de Vie et labiblio organisent au Parc Navazza-Oltramare une animation à l’attention des enfants de 4 à 10 ans, qui allie exploration de la nature et partage de lectures.

David McCrae