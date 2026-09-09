9 bibliothèques, un puzzle, un concours!, Bibliothèque De Beauchamps, Beauchamps

Informations pratiques

9 bibliothèques, un puzzle, un concours! Vendredi 2 octobre, 17h30, 18h00 Bibliothèque De Beauchamps Somme

équipe limitée à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Le Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs vous propose de participer à un concours de puzzles !

Un même puzzle mystère de 500 pièces sera mis à disposition dans chaque bibliothèque du Réseau.

Chaque équipe devra reconstituer le puzzle en un temps record ! Attention, au bout de deux heures,

le chronomètre s’arrêtera… L’équipe la plus rapide du Réseau sera récompensée.

Selon les lieux, une équipe d’enfants pourra aussi être constituée autour d’un puzzle de 100 pièces.

Calendrier complet et règlement du concours bientôt disponibles sur https://bibliotheques.villes-

soeurs.fr/accueil/agenda

Bibliothèque De Beauchamps 2 ter rue de la mairie 80770 Beauchamps Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France 0322610464 http://bibliotheques.villes-soeurs.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.beauchamps80@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322610464 »}] [{« link »: « https://bibliotheques.villes-« }]

Biblis en folie 2026

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