Mercredi 18 février, 20h45 Ciné Saint-Leu Amiens, 33 rue Vanmarcke, Amiens Tous les autres s'appellent ali - Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine d'années, fait la connaissance d'Ali, un Marocain plus jeune qu'elle. Ali s'ins...