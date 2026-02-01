Stages Multisports Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Stages Multisports 1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Stages Multisports 1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
CONCERT: CANAILLES ROCK 49 Rue Anatole France Longueau Somme débute le Début : 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Extra Time Badminton spécial Saint Valentin 1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme 2026-02-16 19:00:00 2026-02-16 19:00:00
Ateliers de Niveaux 1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme 2026-02-17 19:00:00 2026-02-17 19:00:00
Ateliers de Niveaux 1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme 2026-02-17 19:00:00 2026-02-17 19:00:00
Mercredi 18 février, 20h45 Ciné Saint-Leu Amiens, 33 rue Vanmarcke, Amiens Tous les autres s'appellent ali - Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine d'années, fait la connaissance d'Ali, un Marocain plus jeune qu'elle. Ali s'ins...
CONCERT: Cavalcade en Cocazie 49 Rue Anatole France Longueau Somme débute le Début : 2026-02-19 10:30:00 2026-02-19 10:30:00
Atelier Héraldique et création d'un blason médiéval 362 Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme 2026-02-19 14:30:00 2026-02-19 14:30:00
Théâtre de marionnettes L'Enfant de la Roulotte (Ch'nazu d'el moèson à roulette) 31 Rue Édouard David Amiens Somme 2026-03-15 15:00:00 2026-03-15 15:00:00
Théâtre UN AIR DE FAMILLE 55 rue de Sully Amiens Somme 2026-02-22 17:00:00 2026-02-22 20:30:00
Apéro-lecture 26 Place Georges Clemenceau Abbeville Somme débute le Début : 2026-02-19 18:00:00 2026-02-19 18:00:00
Atelier L'Atelier de Lafleur 31 Rue Édouard David Amiens Somme 2026-02-20 14:30:00 2026-02-20 14:30:00
Spectacle enfant Les Adoleschiants 55 rue de Sully Amiens Somme 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 14:30:00
Schize Yom et Lise Pauton Place Longueville Amiens Somme débute le Début : 2026-02-20 18:00:00 2026-02-20 18:00:00
New Daylight Colorado Saloon Rue d'Ochancourt Franleu Somme 2026-02-21 2026-02-21
Exposition Métropole Art 20 ans Avenue du Golf Salouël Somme 2026-02-21 2026-02-21
Longe côte Ault Somme 2026-02-21 09:30:00 2026-02-21 09:30:00
Festival Jeux & cie Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme débute le Début : 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 10:00:00
Conférence La Bibliothèque d’Alexandrie 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 14:30:00
Déambulation Les Géantes d'Amiens Esplanade de la Hotoie Amiens Somme 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 14:30:00