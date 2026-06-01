Extra Time Padle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Extra Time Padle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly vendredi 12 juin 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Extra Time Padle
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
En concert Aurélien Gest (reprise Pop Rock) de 19h à 22h.
18€ avec une conso.
Viens jouer, rencontrer du monde et prolonger la soirée au club house !
Nouveau décor, nouvelle carte.
En concert Aurélien Gest (reprise Pop Rock) de 19h à 22h.
18€ avec une conso.
Viens jouer, rencontrer du monde et prolonger la soirée au club house !
Nouveau décor, nouvelle carte. .
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr
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English :
Concert: Aurélien Gest (Pop Rock cover) from 7 to 10 pm.
18? with a drink.
Come and play, meet new people and extend your evening in the club house!
New decor, new menu.
L’événement Extra Time Padle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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