Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Extra Time Padle

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

En concert Aurélien Gest (reprise Pop Rock) de 19h à 22h.

18€ avec une conso.

Viens jouer, rencontrer du monde et prolonger la soirée au club house !

Nouveau décor, nouvelle carte.

En concert Aurélien Gest (reprise Pop Rock) de 19h à 22h.

18€ avec une conso.

Viens jouer, rencontrer du monde et prolonger la soirée au club house !

Nouveau décor, nouvelle carte. .

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert: Aurélien Gest (Pop Rock cover) from 7 to 10 pm.

18? with a drink.

Come and play, meet new people and extend your evening in the club house!

New decor, new menu.

L’événement Extra Time Padle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS