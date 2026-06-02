Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mardi 14 juillet 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Feu d’artifice
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
– 21h30 Distribution des lampions dans la cour de la mairie.
– 22h Départ de la retraite aux flambeaux.
– 23h Feu d’artifice au Stade municipal.
– 23h30 Buvette et bal organisé par les Sapeurs-Pompiers.
– 21h30 Distribution des lampions dans la cour de la mairie.
– 22h Départ de la retraite aux flambeaux.
– 23h Feu d’artifice au Stade municipal.
– 23h30 Buvette et bal organisé par les Sapeurs-Pompiers. .
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 53 55
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English :
– 9:30pm: Distribution of lanterns in the town hall courtyard.
– 10pm: Torchlight procession.
– 11pm: Fireworks at the municipal stadium.
– 11:30 p.m.: Refreshments and dance organized by the Sapeurs-Pompiers.
L’événement Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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