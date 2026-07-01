Visites guidées – Le Bois de Cise : l’art de vivre à la Belle Epoque, Parking à l’intersection de la D940 E et du chemin rural vers Blengues -, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Informations pratiques

Visites guidées – Le Bois de Cise : l’art de vivre à la Belle Epoque 19 et 20 septembre Parking à l’intersection de la D940 E et du chemin rural vers Blengues – Somme

Limité à 30 personnes. Port de chaussures adaptées indispensable. Ne pas avoir de difficulté de mobilité en raison de la déclivité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez d’une visite bucolique dans le Bois-de-Cise pour découvrir ce bois naturel, niché dans le creux de la falaise, qui connut un succès sans précédent au début du 20ème siècle. Il devint une station balnéaire de renommée sous l’impulsion des Bains de mer, et d’élégantes villas à l’architecture Belle Epoque vont alors s’y élever. Cette visite commentée vous fera revivre les plaisirs balnéaires et champêtres, et sera agrémentée de reproductions d’époque.

Parking à l’intersection de la D940 E et du chemin rural vers Blengues – Entrée du Bois de Cise – 80460 AULT Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France 02.35.86.05.69 https://www.destination-letreport-mers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.86.05.69 »}] Profitez d’une visite bucolique dans le Bois-de-Cise pour découvrir ce bois naturel, niché dans le creux de la falaise, qui connut un succès sans précédent au début du 20ème siècle. Il devint une station balnéaire de renommée sous l’impulsion des Bains de mer, et d’élégantes villas à l’architecture Belle Epoque vont alors s’y élever. Cette visite commentée vous fera revivre les plaisirs balnéaires et champêtres, et sera agrémentée de reproductions d’époque. Petit parking avant l’entrée dans le Bois de Cise: à l’intersection de la D940 E et du chemin rural vers Blengues.

Profitez d’une visite bucolique dans le Bois-de-Cise pour découvrir ce bois naturel, niché dans le creux de la falaise, qui connut un succès sans précédent au début du 20ème siècle. Il devint une de…

© Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers