Informations pratiques

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Concours de danse

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Valse, Tango, Rock, Paso-doble, Fox-trot, Rumba.

Au profit d’octobre rose.

Tarif, entrée seule 5€

Restauration sur réservation Kir crudités viande froide fromage dessert café. Tarif entrée comprise 15€

Valse, Tango, Rock, Paso-doble, Fox-trot, Rumba.

Au profit d’octobre rose.

Tarif, entrée seule 5€

Restauration sur réservation Kir crudités viande froide fromage dessert café. Tarif entrée comprise 15€ .

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 01 73 82 90

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English :

Waltz, Tango, Rock, Paso Doble, Foxtrot, Rumba.

In support of Pink October.

Price, admission only: 5?

Dinner available by reservation: Kir raw vegetables cold cuts cheese dessert coffee. Price including admission: 15?

L’événement Concours de danse Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-08-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS