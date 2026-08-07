Concours de danse Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Informations pratiques
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Concours de danse
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Valse, Tango, Rock, Paso-doble, Fox-trot, Rumba.
Au profit d’octobre rose.
Tarif, entrée seule 5€
Restauration sur réservation Kir crudités viande froide fromage dessert café. Tarif entrée comprise 15€
Valse, Tango, Rock, Paso-doble, Fox-trot, Rumba.
Au profit d’octobre rose.
Tarif, entrée seule 5€
Restauration sur réservation Kir crudités viande froide fromage dessert café. Tarif entrée comprise 15€ .
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 01 73 82 90
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English :
Waltz, Tango, Rock, Paso Doble, Foxtrot, Rumba.
In support of Pink October.
Price, admission only: 5?
Dinner available by reservation: Kir raw vegetables cold cuts cheese dessert coffee. Price including admission: 15?
L’événement Concours de danse Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-08-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS