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Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly vendredi 7 août 2026.

Adresse : 60 Rue de Bas

Ville : 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Département : Somme

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Concert Paul Mulligan and the Buddies

60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Concert de Pop-Rock folk irlandais.   .

60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 70 62 03 27  naisdeco2@hotmail.fr

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English :

Irish folk pop-rock concert.

L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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