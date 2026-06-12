Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly vendredi 7 août 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Concert Paul Mulligan and the Buddies
60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Concert de Pop-Rock folk irlandais. .
60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 70 62 03 27 naisdeco2@hotmail.fr
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English :
Irish folk pop-rock concert.
L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-08 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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