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Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mardi 14 juillet 2026.

Ville : 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Département : Somme

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Fête nationale et repas

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.
– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.

Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.
Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.
– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€
– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€.
– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.
– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.

Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.
Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.
– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€
– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€.   .

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 12 20 16 27 

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English :

– 11am: Barracks: Review of equipment and presentation of diplomas.
– 11:30am: Ceremony: Ceremony at the War Memorial followed by a vin d’honneur at the Gymnase C.M. Dumesnil.

Lunch available at the Gymnase. Reservations required by July 8.
Meal organized by the Sapeurs-Pompiers.
– Kir, Toulouse sausage with potatoes, drink, cheese, crêpe, coffee: 15?
– Children (under 12) One drink, one hot dog, chips, one crêpe: 6?

L’événement Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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