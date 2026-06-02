Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Fête nationale et repas

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.

– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.

Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.

Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.

– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€

– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€.

– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.

– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.

Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.

Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.

– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€

– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€. .

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 12 20 16 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– 11am: Barracks: Review of equipment and presentation of diplomas.

– 11:30am: Ceremony: Ceremony at the War Memorial followed by a vin d’honneur at the Gymnase C.M. Dumesnil.

Lunch available at the Gymnase. Reservations required by July 8.

Meal organized by the Sapeurs-Pompiers.

– Kir, Toulouse sausage with potatoes, drink, cheese, crêpe, coffee: 15?

– Children (under 12) One drink, one hot dog, chips, one crêpe: 6?

L’événement Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS