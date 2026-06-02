Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mardi 14 juillet 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Fête nationale et repas
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.
– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.
Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.
Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.
– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€
– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€.
– 11h Caserne Revue de matériel et remise de diplômes.
– 11h30 Cérémonie Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur au Gymnase C.M. Dumesnil.
Possibilité de se restaurer sur place le midi au Gymnase. Réservation obligatoire jusqu’au 8 juillet inclus.
Repas organisé par les Sapeurs-Pompiers.
– Un Kir, une saucisse de Toulouse avec pommes de terre, une boisson, fromage, une crêpe, un café 15€
– Enfant (moins de 12ans) Une boisson, un hot-dog, chips, une crêpe 6€. .
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 12 20 16 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– 11am: Barracks: Review of equipment and presentation of diplomas.
– 11:30am: Ceremony: Ceremony at the War Memorial followed by a vin d’honneur at the Gymnase C.M. Dumesnil.
Lunch available at the Gymnase. Reservations required by July 8.
Meal organized by the Sapeurs-Pompiers.
– Kir, Toulouse sausage with potatoes, drink, cheese, crêpe, coffee: 15?
– Children (under 12) One drink, one hot dog, chips, one crêpe: 6?
L’événement Fête nationale et repas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (Somme)
- 5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 12 juin 2026
- Extra Time Padle Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 12 juin 2026
- Extra Time Pickleball Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 16 juin 2026
- Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 21 juin 2026
- Extra Time Beach Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 30 juin 2026