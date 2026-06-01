5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly vendredi 12 juin 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
5ème Criterium Cycliste
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Prix de la Municipalité de Saint-Quentin-Lamotte.
Partenariat entre Véloce Club Eudois et Breslois et de la Commune de Saint-Quentin-Lamotte.
Circuit fermé Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau.
Prix de la Municipalité de Saint-Quentin-Lamotte.
Partenariat entre Véloce Club Eudois et Breslois et de la Commune de Saint-Quentin-Lamotte.
Circuit fermé Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau. .
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 53 55
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English :
Awarded by the Municipality of Saint-Quentin-Lamotte.
Partnership between Véloce Club Eudois et Breslois and the Municipality of Saint-Quentin-Lamotte.
Closed circuit: Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau.
L’événement 5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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