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5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly vendredi 12 juin 2026.

Ville : 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Département : Somme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

5ème Criterium Cycliste

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Prix de la Municipalité de Saint-Quentin-Lamotte.
Partenariat entre Véloce Club Eudois et Breslois et de la Commune de Saint-Quentin-Lamotte.

Circuit fermé Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau.
Prix de la Municipalité de Saint-Quentin-Lamotte.
Partenariat entre Véloce Club Eudois et Breslois et de la Commune de Saint-Quentin-Lamotte.

Circuit fermé Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau.   .

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 53 55 

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English :

Awarded by the Municipality of Saint-Quentin-Lamotte.
Partnership between Véloce Club Eudois et Breslois and the Municipality of Saint-Quentin-Lamotte.

Closed circuit: Rue de Bas, Rue d’Ault, Rue de l’Eglise, Rue du Château d’Eau.

L’événement 5ème Criterium Cycliste Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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