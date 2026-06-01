Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dimanche 21 juin 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Fête de la Musique
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Avec la participation de
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité.
Petite restauration et buvette sur place.
Avec la participation de
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité.
Petite restauration et buvette sur place. .
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 53 55
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English :
With the participation of
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Welcome aperitif offered by the municipality.
Snacks and refreshments on site.
L’événement Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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