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Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dimanche 21 juin 2026.

Ville : 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Fête de la Musique

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Avec la participation de
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité.
Petite restauration et buvette sur place.
Avec la participation de
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité.
Petite restauration et buvette sur place.   .

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 53 55 

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English :

With the participation of
– La Batterie Fanfare
– Musicab Show
Welcome aperitif offered by the municipality.
Snacks and refreshments on site.

L’événement Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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