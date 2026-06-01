Sur les traces de Voyennes
Sur les traces de Voyennes samedi 13 juin 2026.
Voyennes
Sur les traces de
Rue de la Planquette Voyennes Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Week-end festif au Verger de la Planquette !
Pierre Dancoisne et Guillaume Laskawiek, gardiens et protecteurs farouches d’une oasis protégée, vous invitent à une balade entre hier et demain, à une flânerie entre le dedans et le dehors, et à la découverte de quelques créatures improbables.
Sur tout le week-end Explorations végétales, animales, théâtrales, gastronomiques et musicales.
> Programme détaillé à télécharger ci-dessous
Week-end festif au Verger de la Planquette !
Pierre Dancoisne et Guillaume Laskawiek, gardiens et protecteurs farouches d’une oasis protégée, vous invitent à une balade entre hier et demain, à une flânerie entre le dedans et le dehors, et à la découverte de quelques créatures improbables.
Sur tout le week-end Explorations végétales, animales, théâtrales, gastronomiques et musicales.
> Programme détaillé à télécharger ci-dessous .
Rue de la Planquette Voyennes 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 88 94 89
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English :
Festive weekend at the Verger de la Planquette!
Pierre Dancoisne and Guillaume Laskawiek, guardians and fierce protectors of a protected oasis, invite you to take a stroll between yesterday and tomorrow, a stroll between inside and outside, and the discovery of some unlikely creatures.
All weekend long: plant, animal, theatrical, gastronomic and musical explorations.
> Detailed program to download below
L’événement Sur les traces de Voyennes a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUTE SOMME PERONNE