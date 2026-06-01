Jeu Spectacle Champions pour le pays de Somme Le Crotoy

Le Crotoy

Jeu Spectacle Champions pour le pays de Somme

Rue Eudel Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Pour la première fois depuis sa création il y a une trentaine d’années, le jeu itinérant annuel “Champions pour le pays de Somme” propose une soirée pour petits et grands au Crotoy, ce vendredi 12 juin 2026.

Le principe est très simple puisqu’il s’agit de répondre à des questions de culture générale sur le département de la Somme histoire, géographie, gastronomie, culture populaire, littéraure et langue picarde, personnages illustres ou faits insolites…

Bref, de quoi en apprendre devantage et réviser ses connaissances sur la Culture de pays tout en s’amusant.

Un autre vecteur de divertissementr, de rencontres et d’échanges autour d’une soirée enrichissante et ludique, y compris en “simple” spectateur ou en curieux.

=> Entrée libre, salle Toulouse-Lautrec, 20h30.

Pour la première fois depuis sa création il y a une trentaine d’années, le jeu itinérant annuel “Champions pour le pays de Somme” propose une soirée pour petits et grands au Crotoy, ce vendredi 12 juin 2026.

Le principe est très simple puisqu’il s’agit de répondre à des questions de culture générale sur le département de la Somme histoire, géographie, gastronomie, culture populaire, littéraure et langue picarde, personnages illustres ou faits insolites…

Bref, de quoi en apprendre devantage et réviser ses connaissances sur la Culture de pays tout en s’amusant.

Un autre vecteur de divertissementr, de rencontres et d’échanges autour d’une soirée enrichissante et ludique, y compris en “simple” spectateur ou en curieux.

=> Entrée libre, salle Toulouse-Lautrec, 20h30. .

Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

For the first time since its creation some thirty years ago, the annual travelling game ?Champions pour le pays de Somme? offers an evening for young and old in Le Crotoy, this Friday June 12, 2026.

The principle is very simple: answer general culture questions about the Somme department: history, geography, gastronomy, popular culture, Picardy literature and language, famous people or unusual facts?

In short, it’s a fun way to learn more and brush up on your knowledge of local culture.

It’s another way to enjoy an enriching evening of entertainment, encounters and exchanges, whether you’re just a spectator or a curious onlooker.

=> Free admission, Salle Toulouse-Lautrec, 8.30pm.

L’événement Jeu Spectacle Champions pour le pays de Somme Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre