Le Crotoy

Les contes de Lise

1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-24 17:30:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-24

Notre rendez-vous du mercredi avec des histoires racontées par Lise, pour les 4/7 ans.

Notre rendez-vous du mercredi avec des histoires racontées par Lise, pour les 4/7 ans. .

1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

Our Wednesday appointment with stories told by Lise, for ages 4/7.

L’événement Les contes de Lise Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre