Les contes de Lise Le Crotoy
Les contes de Lise Le Crotoy mercredi 10 juin 2026.
Le Crotoy
Les contes de Lise
1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-24
Notre rendez-vous du mercredi avec des histoires racontées par Lise, pour les 4/7 ans.
Notre rendez-vous du mercredi avec des histoires racontées par Lise, pour les 4/7 ans. .
1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
Our Wednesday appointment with stories told by Lise, for ages 4/7.
L’événement Les contes de Lise Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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