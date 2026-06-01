Ne pleure pas Jeannette Rencontre-Dédicace José Herbert Le Crotoy

Le Crotoy

Ne pleure pas Jeannette Rencontre-Dédicace José Herbert

1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Né à Aniche dans le Nord, après un poste d’enseignant à Vred puis Auberchicourt, José Herbert dirigea une école rurale dans un petit village du Cambrésis où il fut également secrétaire de mairie. Il coule maintenant des jours paisibles à Loos-en-Gohelle, près de Lens.

Saisi par le virus de l’écriture, il est l’auteur de près d’une vingtaine d’ouvrages romans, témoignages, policiers, nouvelles. José aime l’Histoire, en particulier le Moyen-Âge. Ses intrigues, pourtant contemporaines, contiennent un retour vers le passé. Il fut historien du Cambrésis. Il a écrit de nombreux articles très documentés pour une revue d’Histoire locale.

Ses univers et ses personnages sont particuliers, décalés, loufoques, cyniques, hors du commun.

Rencontre-dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau roman.

Né à Aniche dans le Nord, après un poste d’enseignant à Vred puis Auberchicourt, José Herbert dirigea une école rurale dans un petit village du Cambrésis où il fut également secrétaire de mairie. Il coule maintenant des jours paisibles à Loos-en-Gohelle, près de Lens.

Saisi par le virus de l’écriture, il est l’auteur de près d’une vingtaine d’ouvrages romans, témoignages, policiers, nouvelles. José aime l’Histoire, en particulier le Moyen-Âge. Ses intrigues, pourtant contemporaines, contiennent un retour vers le passé. Il fut historien du Cambrésis. Il a écrit de nombreux articles très documentés pour une revue d’Histoire locale.

Ses univers et ses personnages sont particuliers, décalés, loufoques, cyniques, hors du commun.

Rencontre-dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau roman. .

1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

Born in Aniche in the Nord region of France, José Herbert taught in Vred and Auberchicourt before becoming head of a rural school in a small village in the Cambrésis region, where he was also town hall secretary. He now lives in peace in Loos-en-Gohelle, near Lens.

Seized by the writing bug, he is the author of nearly twenty books: novels, first-hand accounts, detective stories and short stories. José loves history, particularly the Middle Ages. His plots, though contemporary, contain a return to the past. He was a historian of the Cambrésis region. He has written many well-documented articles for a local history magazine.

His worlds and characters are peculiar, offbeat, zany, cynical and out of the ordinary.

Book signing to mark the release of his new novel.

L’événement Ne pleure pas Jeannette Rencontre-Dédicace José Herbert Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre