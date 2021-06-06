Le Crotoy

Spectacle Tchote Françoise se met à la page

Rue Eudel Le Crotoy Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

06/06 21h

Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy

Dans ce nouveau seul-en-scène, Françoise Desmaret réinvente le vocabulaire numérique, web et 2.0 en V.O et avec toujours beaucoup d’humour.

5€, gratuit -16 ans

06/06 21h

Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy

Dans ce nouveau seul-en-scène, Françoise Desmaret réinvente le vocabulaire numérique, web et 2.0 en V.O et avec toujours beaucoup d’humour.

5€, gratuit -16 ans .

Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

06/06 21h

Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy

In this new one-woman show, Françoise Desmaret reinvents the vocabulary of digital, web and 2.0 in V.O. and with plenty of humor.

5?, free for children under 16

L’événement Spectacle Tchote Françoise se met à la page Le Crotoy a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre