Spectacle Tchote Françoise se met à la page Le Crotoy
Spectacle Tchote Françoise se met à la page Le Crotoy samedi 6 juin 2026.
Le Crotoy
Spectacle Tchote Françoise se met à la page
Rue Eudel Le Crotoy Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
06/06 21h
Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy
Dans ce nouveau seul-en-scène, Françoise Desmaret réinvente le vocabulaire numérique, web et 2.0 en V.O et avec toujours beaucoup d’humour.
5€, gratuit -16 ans
06/06 21h
Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy
Dans ce nouveau seul-en-scène, Françoise Desmaret réinvente le vocabulaire numérique, web et 2.0 en V.O et avec toujours beaucoup d’humour.
5€, gratuit -16 ans .
Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
06/06 21h
Maison Toulouse Lautrec, rue Eudel, 80550 Le Crotoy
In this new one-woman show, Françoise Desmaret reinvents the vocabulary of digital, web and 2.0 in V.O. and with plenty of humor.
5?, free for children under 16
L’événement Spectacle Tchote Françoise se met à la page Le Crotoy a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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