Visites contées de la ville du Crotoy Parvis de la médiathèque Le Crotoy 15 juillet – 20 août Sur réservation sur villeducrotoy.fr, et aux guichets dela mairie et de l’office de tourisme de la ville du Crotoy

La ville du Crotoy et la compagnie Arcadia proposent d’embarquer pour un voyage dans le temps au fil de l’histoire de la cité crotelloise.

La ville du Crotoy et la compagnie Arcadia proposent d’embarquer pour un voyage dans le temps au fil de l’histoire de la cité crotelloise.

Tout au long de cette « balade spectacle » pour toute la famille, les participants (re)découvriront les petites histoires locales dans la grande Histoire de France, et iront à la rencontre de truculents personnages.

La bonne idée spectacle enrichissante et ludique pour toute la famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-20T21:30:00.000+02:00

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http://villeducrotoy.fr

Parvis de la médiathèque 80550 Le Crotoy Le Crotoy 80550 Somme



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