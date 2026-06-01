Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Comptines de Marion Le Crotoy

Les Comptines de Marion Le Crotoy samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 parking Jules Verne

Ville : 80550 Le Crotoy

Département : Somme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Crotoy

Les Comptines de Marion

1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs.
Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs.   .

1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical moment open to all to discover or rediscover nursery rhymes from near and far.

L’événement Les Comptines de Marion Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

À voir aussi à Le Crotoy (Somme)