Le Crotoy

Les Comptines de Marion

1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs.

Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs. .

1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

A musical moment open to all to discover or rediscover nursery rhymes from near and far.

L’événement Les Comptines de Marion Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre