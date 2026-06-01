Les Comptines de Marion Le Crotoy
Les Comptines de Marion Le Crotoy samedi 20 juin 2026.
Le Crotoy
Les Comptines de Marion
1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs.
Instant musical ouvert à toutes et tous pour découvrir ou redécouvrir les comptines d’ici et d’ailleurs. .
1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
A musical moment open to all to discover or rediscover nursery rhymes from near and far.
L’événement Les Comptines de Marion Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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