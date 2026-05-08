Eclats de lire en Somme Le Crotoy
Eclats de lire en Somme Le Crotoy jeudi 11 juin 2026.
Le Crotoy
Eclats de lire en Somme
17 Rue Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-06-11
Concours estival dédiés aux 11-16 ans, qui consiste en la lecture d’une sélection de dix ouvrages (romans, BD) à disposition pour emprunt à la médiathèque, et pour lesquels chaque jeune lecteur fait sa propre critique. Un avis argumenté, rédigé sur une carte postale et adressé à la bibliothèque départementale de la Somme. Chaque participant recevra un bon d’achat de 10 €.
La sélection des ouvrages 2026 n’est pas connue à l’heure du bouclage de ce guide.
+infos bibliotheque.somme.fr, et au guichet de la médiathèque.
Concours estival dédiés aux 11-16 ans, qui consiste en la lecture d’une sélection de dix ouvrages (romans, BD) à disposition pour emprunt à la médiathèque, et pour lesquels chaque jeune lecteur fait sa propre critique. Un avis argumenté, rédigé sur une carte postale et adressé à la bibliothèque départementale de la Somme. Chaque participant recevra un bon d’achat de 10 €.
La sélection des ouvrages 2026 n’est pas connue à l’heure du bouclage de ce guide.
+infos bibliotheque.somme.fr, et au guichet de la médiathèque. .
17 Rue Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
Summer competition for 11-16 year-olds, consisting in reading a selection of ten books (novels, comics) available for borrowing at the media library, and for which each young reader writes his or her own review. The review is written on a postcard and sent to the Somme departmental library. Each participant will receive a 10? voucher.
The selection of 2026 books was not known at the time this guide went to press.
+infos: bibliotheque.somme.fr, and at the media library counter.
L’événement Eclats de lire en Somme Le Crotoy a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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