Le Crotoy

Eclats de lire en Somme

17 Rue Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-06-11

Concours estival dédiés aux 11-16 ans, qui consiste en la lecture d’une sélection de dix ouvrages (romans, BD) à disposition pour emprunt à la médiathèque, et pour lesquels chaque jeune lecteur fait sa propre critique. Un avis argumenté, rédigé sur une carte postale et adressé à la bibliothèque départementale de la Somme. Chaque participant recevra un bon d’achat de 10 €.

La sélection des ouvrages 2026 n’est pas connue à l’heure du bouclage de ce guide.

+infos bibliotheque.somme.fr, et au guichet de la médiathèque.

Concours estival dédiés aux 11-16 ans, qui consiste en la lecture d’une sélection de dix ouvrages (romans, BD) à disposition pour emprunt à la médiathèque, et pour lesquels chaque jeune lecteur fait sa propre critique. Un avis argumenté, rédigé sur une carte postale et adressé à la bibliothèque départementale de la Somme. Chaque participant recevra un bon d’achat de 10 €.

La sélection des ouvrages 2026 n’est pas connue à l’heure du bouclage de ce guide.

+infos bibliotheque.somme.fr, et au guichet de la médiathèque. .

17 Rue Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

Summer competition for 11-16 year-olds, consisting in reading a selection of ten books (novels, comics) available for borrowing at the media library, and for which each young reader writes his or her own review. The review is written on a postcard and sent to the Somme departmental library. Each participant will receive a 10? voucher.

The selection of 2026 books was not known at the time this guide went to press.

+infos: bibliotheque.somme.fr, and at the media library counter.

L’événement Eclats de lire en Somme Le Crotoy a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre