Concert choeur de femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy Dimanche 24 mai, 21h00 villeducrotoy.fr

Retour du talentueux ensemble vocal féminin « L » à l’église Saint-Pierre du Crotoy, pour un concert de chants traditionnelles et actuelles.

Le coeur de femmes « L » est de retopur au coeur de l’église Saint-Pierre du Crotoy. En 2024, cet ensemble vocal 100% féminin avait déjà conquis le public crotellois, le voici de retour avec un nouveau récital de chants traditionnels et actuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T22:00:00.000+02:00

1

http://villeducrotoy.fr

Eglise Saint-Pierre Rue de l’église, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

