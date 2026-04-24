Concert choeur de femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy
Concert choeur de femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy dimanche 24 mai 2026.
Concert choeur de femmes L Eglise Saint-Pierre Le Crotoy Dimanche 24 mai, 21h00 villeducrotoy.fr
Retour du talentueux ensemble vocal féminin « L » à l’église Saint-Pierre du Crotoy, pour un concert de chants traditionnelles et actuelles.
Le coeur de femmes « L » est de retopur au coeur de l’église Saint-Pierre du Crotoy. En 2024, cet ensemble vocal 100% féminin avait déjà conquis le public crotellois, le voici de retour avec un nouveau récital de chants traditionnels et actuels.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-24T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T22:00:00.000+02:00
1
http://villeducrotoy.fr
Eglise Saint-Pierre Rue de l’église, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Le Crotoy (Somme)
- Fête de la vapeur Saint-Valery-sur-Somme 25 avril 2026
- Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy 9 mai 2026
- Festyival des marées d’humour Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy 14 mai 2026
- Concert du festival Musica Nigella Eglise Saint-Pierre Le Crotoy 20 mai 2026
- Visites contées de la ville du Crotoy Parvis de la médiathèque Le Crotoy 15 juillet 2026