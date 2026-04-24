Concert du festival Musica Nigella Eglise Saint-Pierre Le Crotoy Mercredi 20 mai, 21h00 https://www.musica-nigella.fr/

Concert au choeur de l’église Saint-Pierre dans le cadre du festival annuel de musique baroque Musica Nigella

La ville du Crotoy accueil pour la première fois le festival de musique baroque Musica Nigella, ce jeudi 20 mai 2026, 21h, à l’église Saint-Pierre.

Reconnu comme un événement culturel majeur des Hauts-de-France, le festival Musica Nigella se tiendra du 14 au 25 mai autour du thème « Aventures ». Il fera escale pour la première fois au Crotoy le mercredi 20 mai, à l’église Saint-Pierre, à l’occasion d’un concert consacré à la musique baroque française. Le programme mettra à l’honneur la cantate Le Soleil, vainqueur des nuages de Clérambault, ainsi que les Concerts royaux de Couperin.

Aux côtés de Sarah Jouffroy (mezzo-soprano) et de Julie Gailland (traverso), les artistes issus de prestigieux ensembles baroques offriront au public crottelois un moment de grâce et d’émotion. Une soirée à ne pas manquer, aussi bien pour les mélomanes que pour les curieux, à savourer en famille ou entre amis, sous le signe de la qualité, de la convivialité et du partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T22:30:00.000+02:00

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https://www.musica-nigella.fr/

Eglise Saint-Pierre Rue de l’église, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme



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