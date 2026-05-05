Concert du festival Musica Nigella, Eglise Saint-Pierre, Le Crotoy

Concert du festival Musica Nigella Mercredi 20 mai, 21h00 Eglise Saint-Pierre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T21:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T21:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00

La ville du Crotoy accueil pour la première fois le festival de musique baroque Musica Nigella, ce jeudi 20 mai 2026, 21h, à l’église Saint-Pierre.

Reconnu comme un événement culturel majeur des Hauts-de-France, le festival Musica Nigella se tiendra du 14 au 25 mai autour du thème « Aventures ». Il fera escale pour la première fois au Crotoy le mercredi 20 mai, à l’église Saint-Pierre, à l’occasion d’un concert consacré à la musique baroque française. Le programme mettra à l’honneur la cantate Le Soleil, vainqueur des nuages de Clérambault, ainsi que les Concerts royaux de Couperin.

Aux côtés de Sarah Jouffroy (mezzo-soprano) et de Julie Gailland (traverso), les artistes issus de prestigieux ensembles baroques offriront au public crottelois un moment de grâce et d’émotion. Une soirée à ne pas manquer, aussi bien pour les mélomanes que pour les curieux, à savourer en famille ou entre amis, sous le signe de la qualité, de la convivialité et du partage.

Eglise Saint-Pierre Rue de l’église, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.musica-nigella.fr/ »}]

Concert au choeur de l’église Saint-Pierre dans le cadre du festival annuel de musique baroque Musica Nigella musique baroque

Festival Musica Nigella