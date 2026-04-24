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Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy

Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy

Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Square du kiosque

Adresse : Rue de la riviérette, 80550 le crotoy

Ville : 80550 Le Crotoy

Département : Somme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit

Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy 9 et 10 mai Gratuit

Marché au jardin et journées des peintres, ouvert à tous

Cette année Sciences pots se déroulera sur un seul et même week-end des 9 et 10 mai, au square du kiosque.
Une rencontre tout en décontraction autour des amoureux du jardin, des plantations et de la nature. Expo-vente d’artisans, commerçants, artisans et artisans d’art et même d’artiste autour du thème du jardin, et même un corner de la librairie Studio-Livres pour retrouver l’actualité littéraire au jardin pour toute la famille. Sur place animations musicales et food-trucks.
Parallèlement à cette rencontre, une journée des peintres autour du thème « Les belles heures du kiosques », à l’occasion du centenaire du kiosque de la ville.
Modalités de participation sur villeducrotoy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

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 http://villeducrotoy.fr

Square du kiosque Rue de la riviérette, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme


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