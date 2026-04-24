Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy
Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy samedi 9 mai 2026.
Sciences pots, marché au jardin et journées des peintres Square du kiosque Le Crotoy 9 et 10 mai Gratuit
Marché au jardin et journées des peintres, ouvert à tous
Cette année Sciences pots se déroulera sur un seul et même week-end des 9 et 10 mai, au square du kiosque.
Une rencontre tout en décontraction autour des amoureux du jardin, des plantations et de la nature. Expo-vente d’artisans, commerçants, artisans et artisans d’art et même d’artiste autour du thème du jardin, et même un corner de la librairie Studio-Livres pour retrouver l’actualité littéraire au jardin pour toute la famille. Sur place animations musicales et food-trucks.
Parallèlement à cette rencontre, une journée des peintres autour du thème « Les belles heures du kiosques », à l’occasion du centenaire du kiosque de la ville.
Modalités de participation sur villeducrotoy.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00
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http://villeducrotoy.fr
Square du kiosque Rue de la riviérette, 80550 le crotoy Le Crotoy 80550 Somme
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