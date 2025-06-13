Fête de la vapeur

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Machines spectaculaires, gares animées, ambiance d’époque, trains historiques, animations pour petits et grands…

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 96 96

English :

Spectacular machines, animated stations, period atmosphere, historic trains, entertainment for young and old…

German :

Spektakuläre Maschinen, belebte Bahnhöfe, epochales Ambiente, historische Züge, Animationen für Groß und Klein…

Italiano :

Macchine spettacolari, stazioni animate, atmosfera d’epoca, treni storici, intrattenimento per grandi e piccini…

Espanol :

Máquinas espectaculares, estaciones animadas, ambiente de época, trenes históricos, animaciones para grandes y pequeños…

