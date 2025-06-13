Fête de la vapeur Saint-Valery-sur-Somme
Fête de la vapeur Saint-Valery-sur-Somme samedi 25 avril 2026.
Fête de la vapeur
Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Machines spectaculaires, gares animées, ambiance d’époque, trains historiques, animations pour petits et grands…
Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 96 96
English :
Spectacular machines, animated stations, period atmosphere, historic trains, entertainment for young and old…
German :
Spektakuläre Maschinen, belebte Bahnhöfe, epochales Ambiente, historische Züge, Animationen für Groß und Klein…
Italiano :
Macchine spettacolari, stazioni animate, atmosfera d’epoca, treni storici, intrattenimento per grandi e piccini…
Espanol :
Máquinas espectaculares, estaciones animadas, ambiente de época, trenes históricos, animaciones para grandes y pequeños…
