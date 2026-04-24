Festyival des marées d’humour Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy 14 – 16 mai villeducrotoy.fr

Trois jours de festivités autour de l’humour francophone, avec les étoiles montantes de la nouvelle scène du rire animés par les Jumeaux

Le festival des marées d’humour au Crotoy, du 14 au 16 mai 2026, parrainé par les Jumeaux.

Toujours deux soirées plateaux (14 et 15 mai) animées par les parrains du festival et consacrées aux jeunes talents de la nouvelle scène de l’humour francophone, puis soirée spectacle des parrains le troisième soir.

– Jeudi 14 : Mathieu Polo, 21h, salle Toulouse-Lautrec : Maoulé, Florine Chevallier et Valentin Ladoë.

– Vendredi 15 mai 21h, salle Toulouse-Lautrec : Yoanna Sallese, Monsieur Ségur, Poulet de Feu et Bonjour Capucine.

– Samedi 16 mai, 21h, salle Toulouse-Lautrec : « Bonjour, aurevoir, merci, s’il vous plaît », le dernier spectacle des Jumeaux.

Pour les détenteurs d’un Pass 3 soirs, la possibilité de participer au vote pour désigner le coup de cœur du festival 2026 parmi les huit talents émergeant des soirées plateaux du festival.

Le/la gagnant/e sera invité/e à venir interpréter l’intégral de son spectacle à la P’tite marée d’humour d’automne le samedi 1er novembre 2026, 21h.

Billetterie sur villeducrotoy.fr, au guichet de la mairie ou à l’office de trousime. Sur place en fonction du nombre de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-14T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T23:00:00.000+02:00

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http://villeducrotoy.fr

Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme



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