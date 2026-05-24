Le Crotoy

Feu de la Saint-Jean au Crotoy

Rue de la rivierette Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 22:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dès 22h distribution des torches pour la procession au kiosque, à l’issue du concert de l’harmonie des Amis Réunis.

23h Embrasement du bûcher sur la plage, face au poste SNSM (Digue Jules Noiret) puis soirée mix par DJ 2VIM.

Dès 22h distribution des torches pour la procession au kiosque, à l’issue du concert de l’harmonie des Amis Réunis.

23h Embrasement du bûcher sur la plage, face au poste SNSM (Digue Jules Noiret) puis soirée mix par DJ 2VIM. .

Rue de la rivierette Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 10pm, torches are distributed for the procession to the bandstand, following the concert by the Amis Réunis band.

11pm Bonfire on the beach, opposite the SNSM station (Digue Jules Noiret), followed by an evening mix by DJ 2VIM.

L’événement Feu de la Saint-Jean au Crotoy Le Crotoy a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre