Le Crotoy

Fête de la mer au Crotoy

Le Crotoy Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous traditionnel annuel de l’association des marins et anciens marins mettant à l’honneur les professionnels de la mer et l’âme maritime et portuaire du Crotoy. Programme à venir

Rendez-vous traditionnel annuel de l’association des marins et anciens marins mettant à l’honneur les professionnels de la mer et l’âme maritime et portuaire du Crotoy. Programme à venir .

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

A traditional annual event organized by the association of sailors and former sailors to honor maritime professionals and the maritime and harbor soul of Le Crotoy. Program to come

L’événement Fête de la mer au Crotoy Le Crotoy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre