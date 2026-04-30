Fête de la mer au Crotoy Le Crotoy
Fête de la mer au Crotoy Le Crotoy samedi 1 août 2026.
Le Crotoy
Fête de la mer au Crotoy
Le Crotoy Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous traditionnel annuel de l’association des marins et anciens marins mettant à l’honneur les professionnels de la mer et l’âme maritime et portuaire du Crotoy. Programme à venir
Rendez-vous traditionnel annuel de l’association des marins et anciens marins mettant à l’honneur les professionnels de la mer et l’âme maritime et portuaire du Crotoy. Programme à venir .
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
A traditional annual event organized by the association of sailors and former sailors to honor maritime professionals and the maritime and harbor soul of Le Crotoy. Program to come
L’événement Fête de la mer au Crotoy Le Crotoy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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