AIR-E, Hôtellerie de plein air de la Baie de Somme, Le Crotoy

mercredi 15 juillet 2026 · Hôtellerie de plein air de la Baie de Somme · Le Crotoy

Informations pratiques

AIR-E Mercredi 15 juillet, 18h30 Hôtellerie de plein air de la Baie de Somme Somme

Camille Dewaele

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T18:30:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T18:30:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Air-E est un solo chorégraphique in situ de 20 minutes imaginé et interprété par Camille Dewaele. Émanation du spectacle Aequilibrium, cette forme légère explore la recherche d’équilibre intérieur à travers une danse hybride mêlant contemporain, hip-hop, krump et flamenco. Au fil d’une métamorphose physique et sensible, le corps traverse différentes identités, oscillant entre contrainte et liberté, force et fragilité. Conçue pour aller à la rencontre de tous les publics, Air-E s’adapte aux lieux les plus variés et ouvre un espace de dialogue autour de notre humanité commune.

Hôtellerie de plein air de la Baie de Somme Le Crotoy Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cielaviveallure@gmail.com »}]

Danse